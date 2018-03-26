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| | Украинцы возлагают цветы у российского посольства из-за трагедии в Кемерово

Украинцы возлагают цветы у российского посольства из-за трагедии в Кемерово

Сегодня, 16:31
Украинцы возлагают цветы у российского посольства, которое находится в Киеве, в связи с трагедией, произошедшей 25 марта в ТРЦ в Кемерово.

Украинцы возлагают цветы у российского посольства из-за трагедии в Кемерово

 

Киевляне приносят к посольству России не только цветы, но и мягкие игрушки. Также возле ограждения дипучреждения можно увидеть записки, в которых украинцы соболезнуют семьям и близким погибших и пострадавших в этой трагедии.

Напоминаем, что 25 марта в Кемерово в ТРЦ «Зимняя вишня» произошло возгорание. Предварительно, в результате происшествия погибло не меньше 64 человек, среди которых есть и дети. Предположительно, возгорание началось на четвертом этаже строения, где располагался кинотеатр и детский развлекательный комплекс. Сейчас работники СК проводят расследование.

Также стоит отметить, что ранее украинские пользователи в интернете процитировали слова блоггеров, что трагедия в Кемерово – это месть за происшествия 2014 года в Одессе. На это сами блогеры заявили, что это слова некоторых украинских граждан, однако большинство жителей Украины соболезнуют родственникам и близким погибших в Кемерово.
Анна Котова
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