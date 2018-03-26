«Артек» поддержит пострадавших в Кемерово детей

«Артек» готов принять всех пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово детей. Об этом проинформировал глава МДЦ Алексей Каспржак.

Виктория Озерова

В Международном центре «Артек» почтили память погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Представители Следственного комитета и МДЦ заключили договор о сотрудничестве. Глава центра Алексей Каспржак проинформировал о том, что МДЦ готов принять пострадавших в трагедии ребят. Он отметил, что специалисты центра помогут детям «забыть этот ужас». Сколько конкретно несовершеннолетних примет центр, пока неизвестно, но его руководитель акцентировал, что центр примет всех.Напомним, что трагедия произошла накануне. Пострадало более 50 человек, количество погибших превысило 60. СК возбудил уголовное дело по трем статьям. Правоохранители уже задержали четверых человек, среди которых владельцы ТЦ и арендаторы.