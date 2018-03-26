В Испании арестовали хакера из Украины, взломавшего российские банки

Глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо проинформировал, что испанские стражи порядка задержали украинского гражданина, который является самым опасным хакером во всем мире. Хакер взламывал банкоматы, а также организовал хакерские атаки на сотни российских банков.

Анна Котова

На пресс-конференции в Мадриде руководитель МВД проинформировал, что операция, проведенная испанскими служителями закона, это самая масштабная операция по борьбе с киберпреступлениями. Расследование по данному делу велось на протяжении трех лет, задержанный причастен к сотням взломов по всему миру. Он взламывал не только банкоматы, но и воровал средства с всевозможных счетов.Сообщается, что у задержанного украинское гражданство. До этого он сидел в российской тюрьме, в 2014 году переехал в Аликанте из Украины. На данный момент преступник находится в испанской тюрьме. В ближайшее время материалы дела будут переданы в Национальный суд. По поводу экстрадиции еще ничего не известно. Отметим, что во время обыска в доме хакера были найдены: различное оборудование, ювелирные украшения на сумму 500 тысяч евро, а также два очень дорогих автомобиля. На счета преступника был наложен арест, также были арестованы два дома, стоимость которых составляет примерно в 1 млн долларов.