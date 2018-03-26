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| | В Испании арестовали хакера из Украины, взломавшего российские банки

В Испании арестовали хакера из Украины, взломавшего российские банки

Сегодня, 16:16
Глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо проинформировал, что испанские стражи порядка задержали украинского гражданина, который является самым опасным хакером во всем мире. Хакер взламывал банкоматы, а также организовал хакерские атаки на сотни российских банков.

В Испании арестовали хакера из Украины, взломавшего российские банки

 

На пресс-конференции в Мадриде руководитель МВД проинформировал, что операция, проведенная испанскими служителями закона, это самая масштабная операция по борьбе с киберпреступлениями. Расследование по данному делу велось на протяжении трех лет, задержанный причастен к сотням взломов по всему миру. Он взламывал не только банкоматы, но и воровал средства с всевозможных счетов.

Сообщается, что у задержанного украинское гражданство. До этого он сидел в российской тюрьме, в 2014 году переехал в Аликанте из Украины. На данный момент преступник находится в испанской тюрьме. В ближайшее время материалы дела будут переданы в Национальный суд. По поводу экстрадиции еще ничего не известно. Отметим, что во время обыска в доме хакера были найдены: различное оборудование, ювелирные украшения на сумму 500 тысяч евро, а также два очень дорогих автомобиля. На счета преступника был наложен арест, также были арестованы два дома, стоимость которых составляет примерно в 1 млн долларов.
Анна Котова
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