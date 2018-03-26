Минтруд РФ: Пострадавшие при пожаре в Кемерово получат социальные выплаты

По распоряжению главы Минтруда РФ Максима Топилина был создан штаб по оказанию помощи пострадавшим в трагедии в Кемерово. Ведомство акцентировало, что все потерпевшие получат необходимую социальную поддержку, в том числе и выплаты.

Виктория Озерова

Пресс-служба Минтруда РФ проинформировала о том, что с инициативы главы ведомства Максима Топилина в Кемерово отправились представители ведомства и остальных организаций по социальной защите граждан. Они организуют оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Также в сообщении службы отмечается, что потерпевшие получат всю необходимую социальную поддержку, включая выплаты страховые и по потере кормильца.Напомним, что пожар возник накануне. В трагедии более 60 человек погибли, более 40 пострадали, некоторые числятся пропавшими без вести. СК возбудил уголовное дело по факту инцидента.