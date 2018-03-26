Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Эксперты рассказали, на сколько может сесть охранник из ТЦ в Кемерово Пользователи Сети шокированы глумящимся над жертвами кемеровской трагедии пранкером Новый метод ученых поможет найти инопланетян Бузова заявила о «тренде на волонтерство» и выразила скорбь по поводу трагедии в Кемерово «МММ больше не будет»: умер Сергей Мавроди Apple выпустит новые телепрограммы уже весной 2019 года Украинцы возлагают цветы у российского посольства из-за трагедии в Кемерово Украинский пранкер высмеял погибших в Кемерово Иранский троян похищает данные через Telegram Анджелина Джоли обзавелась огромной змеей Навальный призвал правительство сделать выводы из трагедии в Кемерово Самолет, следовавший из Штутгарта в Москву, лишился горючего в небе
| | Минтруд РФ: Пострадавшие при пожаре в Кемерово получат социальные выплаты

Минтруд РФ: Пострадавшие при пожаре в Кемерово получат социальные выплаты

Сегодня, 15:31
По распоряжению главы Минтруда РФ Максима Топилина был создан штаб по оказанию помощи пострадавшим в трагедии в Кемерово. Ведомство акцентировало, что все потерпевшие получат необходимую социальную поддержку, в том числе и выплаты.

Минтруд РФ: Пострадавшие при пожаре в Кемерово получат социальные выплаты

 

Пресс-служба Минтруда РФ проинформировала о том, что с инициативы главы ведомства Максима Топилина в Кемерово отправились представители ведомства и остальных организаций по социальной защите граждан. Они организуют оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Также в сообщении службы отмечается, что потерпевшие получат всю необходимую социальную поддержку, включая выплаты страховые и по потере кормильца.

Напомним, что пожар возник накануне. В трагедии более 60 человек погибли, более 40 пострадали, некоторые числятся пропавшими без вести. СК возбудил уголовное дело по факту инцидента.
Виктория Озерова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Киркоров пытается помочь выжившему мальчику из Кемерово
Киркоров пытается помочь выжившему мальчику из Кемерово

Филипп Киркоров в личном микроблоге в Instagram выразил сочувствие всем родным и близким погибших при трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Певец выразил

Песков ответил на вопросы по поводу трагедии в Кемерово
Песков ответил на вопросы по поводу трагедии в Кемерово

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пообщался с журналистами по поводу пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел новый пожар
В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел новый пожар

СМИ сообщают о новом пожаре в ТЦ Кемерово. На втором этаже заметно сильное задымление.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости