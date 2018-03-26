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| | В Крыму задержали чиновников за незаконную добычу криптовалюты

В Крыму задержали чиновников за незаконную добычу криптовалюты

Сегодня, 15:11
Двух крымских депутатов задержали за незаконную выработку криптовалюты. В процессе майнинга парламентарии заработали более 15 тысяч рублей.

В Крыму задержали чиновников за незаконную добычу криптовалюты

 

Экс-представители совета министров Крыма признаны виновными в противозаконной добыче криптовалюты. В 2016-2017 годах они внедрили специальную программу на ноутбуки и получили прибыль в криптовалюте в сумме 15 000 рублей. Чиновники израсходовали около 11 тысяч кВт, за что властям пришлось заплатить более 57 000 рублей. После уплаты ущерба суд закончил уголовное дело, назначив штраф обвиняемым в размере 30 тысяч рублей.

Ранее глава Минфинансов РФ Антон Силуанов отметил, что в стране следует развивать не криптовалюту, а национальный рубль. Он рекомендует российским гражданам сберегать собственные накопления в рублях, а не в валюте или биткоинах.
Никита Готский
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