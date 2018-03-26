«Бизнес есть бизнес?»: Кто виноват в страшном пожаре в Кемерово

Страшный пожар, унесший жизни примерно сотни человек, основная масса из которых дети, вскрыл сразу массу проблем, касающихся работы подобных заведений не только в Кемерово, но и по всей России. Сразу оговоримся, что не все из объявленного числа людей, считаются на данный момент погибшими - примерно половина числится пропавшими без вести. Хотя, чем дальше ведутся поисково-спасательные работы, тем ближе становится страшная правда.

Местные руководители многих российских областных центров отдали распоряжения о проведении профилактических мер с целью предупреждения подобных ситуаций. Но главное не количество таких проверок, а их качество. При наличии коррупционной составляющей и отсутствии объективности, теряется сам смысл этих мероприятий. Также формальное проведение инструктажа специалистов МЧС приводит к тому, что противопожарная безопасность оказывается на нуле. Тогда как сотрудники МЧС вполне могут приостановить страховку у нерадивых владельцев бизнеса - наказание «рублем» самый эффективный способ заставить соблюдать требования закона.

На данный момент Росгвардия занимается проверкой действий сотрудников охраны торгового центра, так как, по словам очевидцев, они препятствовали эвакуации детей из горящего здания. Эти люди будут привлечены к уголовной ответственности, а их работодателей лишат лицензии. Следственный комитет возбудил уголовные дела сразу по нескольким статьям: по поводу гибели людей, в том числе из-за нарушений требований противопожарной безопасности, и вследствие оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Причем ужас ситуации именно в причинах, которые привели к гибели большого количества людей, среди которых оказалось множество детей. А причины, по сути своей, однозначны: нарушение всех возможных норм соответствия требованиям пожарной безопасности со стороны владельцев торгово-развлекательного центра и попустительство сотрудников «Роспотребнадзора» и «Пожнадзора».Конструкция здания создавала дополнительную сложность при тушении. Легковоспламеняющиеся материалы, использованные в отделке, как внутри так и снаружи здания, лишь усугубили ситуацию. Кстати, детские игровые зоны и кинотеатры, находящиеся выше второго уровня здания, несут в себе потенциальную «убийственную» опасность, так как верхние этажи всегда усложняют тушение пожара и эвакуацию людей.