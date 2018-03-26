Крымские власти после трагедии в Кемерово решили проверить все ТЦ региона

После трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Сергей Аксенов уполномочил МЧС Крыма проконтролировать все торговые комплексы полуострова на предмет следования правилам пожарной безопасности. Лидер региона уточнил, что за последний год подобные инциденты произошли не в одном регионе РФ, и каждый раз были пострадавшие. Сергей Аксенов выразил сочувствие всем близким погибших при пожаре в кемеровском ТЦ от своего имени и от всех жителей региона и отметил, что Крым скорбит вместе с ними. Глава республики также пожелал скорейшего излечения всем пострадавшим в трагедии.
Напомним, что возгорание произошло накануне. По предварительным данным, пострадали более 10 человек, погибли более 50.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях