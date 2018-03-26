Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Песков ответил на вопросы по поводу трагедии в Кемерово Священники Кемерово молятся за упокоение жертв ТЦ «Зимняя вишня» Крымские власти после трагедии в Кемерово решили проверить все ТЦ региона Блогер Камикадзе Ди обвинил прессу во лжи о пожаре в Кемерово В Ростове таинственный туман поглотил берега Дона Сборная России перед тренировкой почтила жертв в Кемерово минутой молчания В школе Вера Брежнева терпела унижения и дралась с одноклассницами Авторы «Дэдпул» покинули телеканал FX из-за разногласий Под Ростовом на трассе несколько дней лежит таинственный гроб В московской больнице скончался Сергей Мавроди Злобный сотрудник полиции разгромил McDonald's в США В Люберцах загорелся ТЦ «Орбита»
| | Крымские власти после трагедии в Кемерово решили проверить все ТЦ региона

Крымские власти после трагедии в Кемерово решили проверить все ТЦ региона

Сегодня, 13:51
Все торговые центры Республики Крым пройдут внеплановую проверку пожарной безопасности. Об этом проинформировал в личном микроблоге в соцсети Facebook глава региона Сергей Аксенов.

Крымские власти после трагедии в Кемерово решили проверить все ТЦ региона

 

После трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Сергей Аксенов уполномочил МЧС Крыма проконтролировать все торговые комплексы полуострова на предмет следования правилам пожарной безопасности. Лидер региона уточнил, что за последний год подобные инциденты произошли не в одном регионе РФ, и каждый раз были пострадавшие. Сергей Аксенов выразил сочувствие всем близким погибших при пожаре в кемеровском ТЦ от своего имени и от всех жителей региона и отметил, что Крым скорбит вместе с ними. Глава республики также пожелал скорейшего излечения всем пострадавшим в трагедии.

Напомним, что возгорание произошло накануне. По предварительным данным, пострадали более 10 человек, погибли более 50.
Виктория Озерова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Сергей Аксенов отправил в отставку министра ЖКХ региона
Сергей Аксенов отправил в отставку министра ЖКХ региона

Сергей Аксенов подписал документ об отставке министра ЖКХ полуострова Александра Жданова. Об этом глава Крыма сообщил в Fаcebook.

Аксенов: результаты выборов в Крыму были предрешенными
Аксенов: результаты выборов в Крыму были предрешенными

Сергей Аксенов, и. о. главы Республики Крым, сообщил о низкой явке на состоявшихся выборах в воскресенье. Также он добавил, что результат голосования был

Киркоров пытается помочь выжившему мальчику из Кемерово
Киркоров пытается помочь выжившему мальчику из Кемерово

Филипп Киркоров в личном микроблоге в Instagram выразил сочувствие всем родным и близким погибших при трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Певец выразил

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости