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В московской больнице скончался Сергей Мавроди

Сегодня, 12:52
В одной из московских больниц скончался бывший создатель «МММ» Сергей Мавроди. На момент смерти ему было 62 года.

В московской больнице скончался Сергей Мавроди

 

Стало известно, что ранее доставленный в клинику в Москве ушел из жизни создатель известной пирамиды «МММ» Сергей Мавроди. Смерть наступила, предположительно, из-за сердечного приступа. Медики сделали все возможное для его спасения. Сообщается, что Мавроди скорая забрала в больницу с автобусной остановки, расположенной на улице Поликарпова примерно в час ночи. Прохожий вызвал бригаду медиков, так как Мавроди пожаловался на боли в сердце.

Однако кончина известного создателя финансовой пирамиды «МММ» насторожила докторов. Поэтому его тело было направлено на судебную экспертизу, чтобы удостовериться в причине смерти.
Анна Котова
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