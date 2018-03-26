В Люберцах загорелся ТЦ «Орбита»

Сегодня утром на Октябрьском проспекте в Люберцах в торговом центре «Орбита» произошел пожар.

По словам заместителя начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максима Катаева, в результате возгорания обгорела одна из стен на площади в один квадратный метр. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 6 часов 3 минуты 26 марта. Пожарный отряд прибыл оперативно и ликвидировал пожар. По словам Катаева, причиной возгорания стал картонный мусор под пожарной лестницей. Огонь не причинил ущерба имуществу торговых точек, базирующихся на территории «Орбиты».В ведомстве сообщают, что существовал риск распространения пожара по всему зданию, так как торговый центр оснащен вентилируемым фасадом. Благодаря быстрой реакции прохожих и слаженным действиям пожарников трагедии удалось избежать.