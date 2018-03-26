В Люберцах загорелся ТЦ «Орбита»

По словам заместителя начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максима Катаева, в результате возгорания обгорела одна из стен на площади в один квадратный метр. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 6 часов 3 минуты 26 марта. Пожарный отряд прибыл оперативно и ликвидировал пожар. По словам Катаева, причиной возгорания стал картонный мусор под пожарной лестницей. Огонь не причинил ущерба имуществу торговых точек, базирующихся на территории «Орбиты».
В ведомстве сообщают, что существовал риск распространения пожара по всему зданию, так как торговый центр оснащен вентилируемым фасадом. Благодаря быстрой реакции прохожих и слаженным действиям пожарников трагедии удалось избежать.
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