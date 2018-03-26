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| | Ущерб от пожара в ТЦ в Кемерово страховщики оценили в 4 миллиарда рублей

Ущерб от пожара в ТЦ в Кемерово страховщики оценили в 4 миллиарда рублей

Сегодня, 13:02
Всероссийский союз страховщиков обнародовал данные об ущербе от пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Имущественный комплекс оценили в 3 миллиарда рублей, а собственность арендаторов в 1 миллиард.

Ущерб от пожара в ТЦ в Кемерово страховщики оценили в 4 миллиарда рублей

 

Президент ВСС Игорь Юргенс проинформировал о том, что организация провела расчеты по нанесенному от пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» ущербу. Общий убыток составил 4 миллиарда рублей – имущественный комплекс расценили в 3 миллиарда, а собственность съемщиков в 1 миллиард. Игорь Юргенс уточнил, что вопрос о застрахованности объекта еще расследуется. Президент ВСС также выразил сочувствие семьям погибших.

Напомним, что инцидент произошел накануне. Бедствие стало одним из самых крупных в РФ. Погибли минимум около 60 человек, в медицинских учреждениях пребывают более 10, еще 11 считаются пропавшими без вести.
Виктория Озерова
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