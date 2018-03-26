Под Ростовом на трассе несколько дней лежит таинственный гроб

На одной из дорог из Ростовом нашли «потерявшийся» гроб. Странный инцидент обсуждается в соцсетях.

Никита Готский

Ранее житель Ростовской области сообщил в интернете, что увидел красный гроб, который располагается возле проезжей части «Дон» в нескольких метрах от дороги. Там он лежит уже почти неделю.Новую информацию принялись бурно обговаривать в Сети. Высказываемые гипотезы, в основном, юмористического характера. Люди считают, что вероятный «покойник» не захотел в конечном счете покидать этот свет и «сбежал». Других такая необычная ситуация возмутила. По их словам, гроб нельзя назвать праздной вещью, это не мусор, который может лежать посреди лесополосы. Вспомнилась еще одна история: житель Ростова не смог отдать долг, выслал кредитору фото в гробу, отметив, что погиб в Европе.