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| | В Челябинске двое наркоманов посреди улицы занялись сексом

В Челябинске двое наркоманов посреди улицы занялись сексом

Сегодня, 12:57
В Челябинской области произошел возмутивший общественность инцидент. Двое наркоманов занялись сексом прямо посреди улицы, о чем местные жители рассказали на просторах социальной сети.

В Челябинске двое наркоманов посреди улицы занялись сексом

 

Произошло все в Магнитогорске непосредственно на пересечении улицы Ленина с улицей Советской Армии. Очевидцами случившегося стали несколько человек. Они рассказали о том, как молодые люди устроили настоящие любовные игры прямо на улице. Якобы днем они занялись сексом, абсолютно не стесняясь прохожих. По данным местной жительницы, парочка, вероятно, находилась под действием определенных запрещенных веществ.

«Молодые люди занялись сексом. Заснять я все это не успела, но вопрос остается лишь в том, что они, по всей видимости, находились под действием наркотиков. Откуда они берутся никто не знает. У меня пассажиры были, видели лицо женщины, там именно наркотики, а не пьяный угар», - заявила свидетельница.

Девушка заявила, что пару она увидела около 14 часов 25 марта. Свое негодование автор выразила на просторах социальной сети, разместив пост в одной из групп. Мнения юзеров на счет увиденного разделились. Одни не увидели в случившемся ничего противоестественного и начали говорить о том, что следовало просто пройти мимо. Другие же начали упрекать автора в неудовлетворенности в сексуальном плане.
Николай Офицеров
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