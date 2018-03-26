Скорая помощь превратилась в торговый павильон в Перми

Предприимчивый владелец использует машину скорой помощи как торговую точку на рынке в Перми. Об этом сообщается в российских соцсетях.

Никита Готский

«ГАЗель» скорой медицинской помощи с мигалкой и опознавательными знаками находится на рынке Перми и применяется как объект по реализации продуктов питания. Изображения автомобиля появились в интернете. Известно, что в 2011-2017 годах было реализовано больше шестидесяти машин скорой помощи. В настоящее время данный транспорт с вывеской «Ярмарка» находится в микрорайоне Гайва, где имеется небольшой рынок.Новый хозяин экс-скорой не спешит снимать с нее опознавательные знаки, сирену и наклейки. Без переоборудования поставить автомобиль на учет как физ лицо он не мог и ездит по Перми без документов, надеясь, что скорую не остановит полиция.