Кассиршу из Ростова-на-Дону обвинили в проституции

Кассиршу одного из супермаркетов Ростова-на-Дону в проституции обвинила пожилая женщина, буквально накинувшаяся на работницу с различными оскорблениями. Очевидцы сообщили об этом на просторах публичного сообщества в социальных сетях.

Николай Офицеров

Неожиданно для всех посетителей она начала срывать злость на работнице магазина и выливать в ее адрес нецензурную брань, обвинять ее проституции, а также нелегальном проживании в Ростове. Пенсионерка не унималась около двадцати минут, а после просто развернулась и покинула супермаркет.Помимо многочисленных устных претензий, женщина пообещала также, что изложит все претензии в письменном виде и направит их администрации магазина.Ролик с произошедшим появился на просторах паблика в социальных сетях и несмотря на отсутствие предыстории событий, вызвал недоумение у пользователей социальных сетей. Большая их часть, даже не зная контекста, встала на сторону кассирши, ставшей объектом обвинений пенсионерки.