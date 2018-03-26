В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел новый пожар

СМИ сообщают о новом пожаре в ТЦ Кемерово. На втором этаже заметно сильное задымление.

Никита Готский

Об очередном воспламенении в ТЦ «Зимняя вишня» пишет московская пресса со ссылкой на личные источники. Спустя время появились сведения о завершении работ спецоборудования на четвертом этаже по причине угрозы пожара. Сотрудники МЧС эвакуируются. Спасатели региона пока не подтвердили новую информацию.В результате пожара по официальным данным погибли около 60 человек. Правоохранительные органы открыли уголовное дело по данному факту. Задержаны четверо подозреваемых, включая арендатора корпуса ТЦ, в котором, как сейчас считается, располагался очаг возгорания. В полиции оказался и начальник компании, которая занималась обслуживанием торгового комплекса. Изучается версия о намеренном поджоге.