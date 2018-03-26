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| | В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел новый пожар

В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел новый пожар

Сегодня, 11:58
СМИ сообщают о новом пожаре в ТЦ Кемерово. На втором этаже заметно сильное задымление.

В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел новый пожар

 

Об очередном воспламенении в ТЦ «Зимняя вишня» пишет московская пресса со ссылкой на личные источники. Спустя время появились сведения о завершении работ спецоборудования на четвертом этаже по причине угрозы пожара. Сотрудники МЧС эвакуируются. Спасатели региона пока не подтвердили новую информацию.

В результате пожара по официальным данным погибли около 60 человек. Правоохранительные органы открыли уголовное дело по данному факту. Задержаны четверо подозреваемых, включая арендатора корпуса ТЦ, в котором, как сейчас считается, располагался очаг возгорания. В полиции оказался и начальник компании, которая занималась обслуживанием торгового комплекса. Изучается версия о намеренном поджоге.
Никита Готский
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