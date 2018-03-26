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| | В Ростове неадекватная пенсионерка устроила скандал в супермаркете

В Ростове неадекватная пенсионерка устроила скандал в супермаркете

Сегодня, 11:59
25 марта посетители одного из супермаркетов в Ростове-на-Дону запечатлели на видео скандал, устроенный неадекватной пожилой посетительницей. Инцидент, едва не переросший в стычку, произошел в одном из супермаркетов сети «Пятерочка» на Сельмаше.

В Ростове неадекватная пенсионерка устроила скандал в супермаркете

 

Пенсионерка, по непонятной причине, накинулась с обвинениями и оскорблениями в адрес одной из продавщиц, называя девушку различными нецензурными словами. Пожилая женщина также окрестила девушку «проституткой» и «лимитчицей», которая проживает в городе на нелегальных основаниях.

В Ростове неадекватная пенсионерка устроила скандал в супермаркете

 

Кроме того, она активно писала жалобу в специальной книге, тогда как оскорбленная продавщица не нашла, что ответить неадекватной пенсионерке, а охрана магазина не имела права применить к посетительнице физическую силу.

Гневное «выступление» завершилось также неожиданно, как и началось, поскольку дебоширка просто покинула супермаркет.
Пойда Анна
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