В Ростове неадекватная пенсионерка устроила скандал в супермаркете

25 марта посетители одного из супермаркетов в Ростове-на-Дону запечатлели на видео скандал, устроенный неадекватной пожилой посетительницей. Инцидент, едва не переросший в стычку, произошел в одном из супермаркетов сети «Пятерочка» на Сельмаше.

Пенсионерка, по непонятной причине, накинулась с обвинениями и оскорблениями в адрес одной из продавщиц, называя девушку различными нецензурными словами. Пожилая женщина также окрестила девушку «проституткой» и «лимитчицей», которая проживает в городе на нелегальных основаниях.

Пойда Анна

Кроме того, она активно писала жалобу в специальной книге, тогда как оскорбленная продавщица не нашла, что ответить неадекватной пенсионерке, а охрана магазина не имела права применить к посетительнице физическую силу.Гневное «выступление» завершилось также неожиданно, как и началось, поскольку дебоширка просто покинула супермаркет.