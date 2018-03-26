В Ростове неадекватная пенсионерка устроила скандал в супермаркете

Пенсионерка, по непонятной причине, накинулась с обвинениями и оскорблениями в адрес одной из продавщиц, называя девушку различными нецензурными словами. Пожилая женщина также окрестила девушку «проституткой» и «лимитчицей», которая проживает в городе на нелегальных основаниях.
Кроме того, она активно писала жалобу в специальной книге, тогда как оскорбленная продавщица не нашла, что ответить неадекватной пенсионерке, а охрана магазина не имела права применить к посетительнице физическую силу.
Гневное «выступление» завершилось также неожиданно, как и началось, поскольку дебоширка просто покинула супермаркет.
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