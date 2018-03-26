В кемеровском ТЦ в лифте нашли тела еще двух погибших

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове в кабине лифта были обнаружены тела еще двух погибших. Это указывает на еще одно нарушение техники безопасности, ведь в ТЦ во время пожара активно работали лифты.

Николай Офицеров

», - отмечается в опубликованном сообщении работающих на месте правоохранительных органов.Согласно параметрам техники безопасности, использование лифта во время пожара категорически запрещено. Все дело в том, что может отключиться электроэнергия, а потому кабина застрянет в шахте. Исключением в данном случае являются специальные лифты, в которых имеется пометка о том, что они сохраняют свою работоспособность во время пожара.Пожар в кемеровском торговом центре начался в дневное время 25 марта. Среди наиболее вероятных причин рассматривают, в том числе, поджог. В числе жертв на данный момент уже около 60 человек.По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности. Также были допущены грубые нарушения требований пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.