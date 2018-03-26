СК задержал директора сгоревшего ТЦ в Кемерово

Правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу о сгоревшем ТЦ в Кемерово. Им оказался директор фирмы, обслуживающей комплекс.

Никита Готский

СК сообщает о первых задержанных по делу о возгорании в торговом помещении «Зимняя вишня» в столице Кузбасса, вчера жертвами происшествия стали более 50 человек. Правоохранители задержали и допросили четырех человек, включая арендатора корпуса, где располагался очаг пожара, а также шефа компании, работавшей с торговым комплексом.Вчера в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошло воспламенение, жертвами которого стали 56 человек, из них девять дети. Пропали без вести 16 граждан. Местные власти говорят, что в числе пропавших имеются дети из Томска, Междуреченска и поселка Трещевский. Больше десяти пострадавших сейчас находятся в лечебнице.