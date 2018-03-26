Скворцова рассказала о состоянии выживших при пожаре в ТЦ в Кемерово

Отмечается, что врачебная помощь понадобилась более чем 40 пострадавшим. В больницах находятся 11 человек. Скворцова утверждает, что 11-летний ребенок, выпрыгнувший с четвертого этажа, спасаясь от пожара, выжил. В состоянии средней тяжести также находится 18-летний молодой человек, который тем же способом спасался из пылающего здания.
«Остальные девять пациентов расположены в токсикологических отделениях. У них диагностированы отравления угарным газом легкой и средней тяжести. На данный момент ситуация близка к удовлетворительной у всех больных», - заявила Скворцова, прибывшая ранее в Кемерово по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.
Стоит также добавить, что в морге была опознана семья упомянутого выше 11-летнего мальчика. Его отец, мама и сестра пошли в торговый центр, чтобы купить шапку к весне, но спастись успел только мальчик, благодаря отцу, вытолкнувшего его в окно.
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