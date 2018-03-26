Скворцова рассказала о состоянии выживших при пожаре в ТЦ в Кемерово

Глава Минздрава Российской Федерации Вероника Скворцова поделилась сведениями относительно состояния пострадавших в ходе пожара в торговом центре в Кемерово. На данный момент многие из них находятся в токсикологических отделениях из-за отравления угарным газом.

Николай Офицеров

Отмечается, что врачебная помощь понадобилась более чем 40 пострадавшим. В больницах находятся 11 человек. Скворцова утверждает, что 11-летний ребенок, выпрыгнувший с четвертого этажа, спасаясь от пожара, выжил. В состоянии средней тяжести также находится 18-летний молодой человек, который тем же способом спасался из пылающего здания.», - заявила Скворцова, прибывшая ранее в Кемерово по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.Стоит также добавить, что в морге была опознана семья упомянутого выше 11-летнего мальчика. Его отец, мама и сестра пошли в торговый центр, чтобы купить шапку к весне, но спастись успел только мальчик, благодаря отцу, вытолкнувшего его в окно.