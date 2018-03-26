В Кемерово найдены 5 без вести пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Как сообщают представители спасательных спецслужб Кемерово, удалось обнаружить пятерых человек, которые числились в списках пропавших без вести после произошедшего в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» пожара. Как выяснилось, в данном случае, речь идет о трех несовершеннолетних, молодом человеке и девушке.

Николай Офицеров

На данный момент в списке пропавших без вести значится 64 человека. В сгоревшем торговом центре находятся тела 53 погибших. В больнице остается 12 пострадавших, их состояние пока еще уточняется. На амбулаторное лечение направили 36 человек.По предварительной информации, очаг возгорания находился на четвертом этаже торгового центра в детской игровой комнате. Огонь начал крайне быстро распространяться на соседние помещения. Многие посетители оказались заблокированы в кинозалах. Участники поисковой операции отмечают также, что для идентификации большинства жертв придется использовать экспертизу ДНК, так как по внешним параметрам сделать это просто невозможно.Одной из главных проблем, повлекшей за собой такое количество жертв, стал факт того, что не сработали системы пожаротушения и пожарные сирены. Аварийные выходы также были закрыты. По данному разбирательству уже задержаны четыре человека, в том числе арендатор помещения.