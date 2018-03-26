Владимиру Путину доложили о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня»

«Президенту было доложено о трагедии в Кемеровской области. Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева», - заявил официальный представитель Кремля, добавив, что российский лидер глубоко соболезнует родным и близким погибших.
Также президент раздал ряд поручений в связи с ЧП. В частности, он поручил главе спасательного ведомства незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по мобилизации средств и сил. «Даны также необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и их медицинскому обеспечению всем необходимым», - заявил Песков.
Как известно, 25 марта в торговом центре в Кемерово вспыхнул пожар. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 53 человека. 32 посетителя обратились за медицинской помощью.
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