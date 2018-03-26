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| | Лайнер компании Air Canada приземлился в Вашингтоне из-за дыма на борту

Лайнер компании Air Canada приземлился в Вашингтоне из-за дыма на борту

Сегодня, 09:24
Вчера воздушное судно авиакомпании Air Canada в экстренном порядке приземлилось в Вашингтоне. Один из авиаторов проинформировал диспетчера, что в салоне замечено появление дыма.

Лайнер компании Air Canada приземлился в Вашингтоне из-за дыма на борту

 

Лайнер Air Canada, летевший из Торонто в Вашингтон, совершил экстренное приземление, не долетев до аэропорта. Судно не долетело до воздушной гавани Рональда Рейгана и приземлилось в 38 километрах от конечной точки назначения. Летчики посадили самолет в аэропорту имени Далласа.

Известно, что в салоне находились 63 пассажира, а также бортпроводники и пилоты. Никто из людей не получил никаких травм, после приземления всех людей вывели из самолета через аварийные выходы. Одну взлетно-посадочную полосу закрыли для использования из-за данного происшествия. Сейчас на борту лайнера работают специалисты, чтобы выяснить причину появления дыма.
Анна Котова
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