После пожара в ТЦ в Кемерово пропавшими без вести остаются 16 человек

Глава МЧС Владимир Пучков утверждает, что пропавшими без вести после произошедшего пожара в кемеровском ТРЦ до сих пор считаются 16 человек. Их поиски постоянно продолжаются. В здании центра уже идет второй этап спасательных работ.

Николай Офицеров

В него входит разбор завалов, что на третьем этаже. По словам Владимира Пучкова, многие из помещений там «полностью раздавлены». На третий этаж, после прогорания, опустились кинозалы с четвертого этажа.На месте трагедии на данный момент ведут работу более 670 сотрудников правоохранительных органов и спасательных спецслужб. Около семи сотен находятся в резерве.Министр по вопросам здравоохранения Вероника Скворцова уже объезжает стационары, куда ранее поместили 12 пострадавших. Семьям погибших и пострадавших в обязательном порядке будет выделена финансовая помощь.Ранее Пучков сообщал, что по последней информации в торгово-развлекательном центре в Кемерово погибли 48 человек. Анонимные источники сообщают о том, что жертв может быть больше. Пожар в ТРЦ случился накануне днем. Ни пожарная сигнализация, ни система пожаротушения в торговом центре не сработали. Пожарные выходы оказались заблокированы.