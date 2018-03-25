Полиция задержала человека, сообщившего о подозрительных сумках в эвакуированных ТЦ Казани

В Казани задержала мужчину, который рассказал про бесхозные сумки в торговых центрах города. Из-за этих вещей спасатели эвакуировали посетителей и работников ТЦ.

Никита Готский

Ранее в отделение МВД по Казани позвонил неизвестный и рассказал, что в торговых комплексах татарской столицы «Тандем» и «Кольцо» находятся подозрительные пакеты. Людей, помещения проверялись кинологами и саперами. В результате операции никаких бомб они не обнаружили. Стражи правопорядка смогли установить личность звонившего, его доставили в участок, определяются причины, по которым он позвонил в МВД.Сегодня в Кемерово произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня». В итоге аварии погибли несколько человек, почти три десятка получили повреждения. По факту возгорания СК РФ открыл уголовное дело.