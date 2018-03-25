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| | Злобный кролик покусал маму с ребенком в контактном зоопарке

Злобный кролик покусал маму с ребенком в контактном зоопарке

Сегодня, 19:55
Работу контактного зоопарка «Зверюшки - не игрушки», расположенного в ТЦ «Азовский» в столице пришлось на время приостановить. Причиной остановки деятельности зоопарка послужило неожиданное происшествие: кролик укусил шестилетнее дитя и его маму. Информация стала известной по данным пресс-службы столичного управления Роспотребнадзора.

Злобный кролик покусал маму с ребенком в контактном зоопарке

 

После полученных жалоб о нападении животного, была организована соответствующая проверка. Благодаря расследованию получилось обнаружить нарушения санитарных норм, касающихся размещения зоопарка в торговом комплексе, санитарного содержания помещений.

Кроме того, владелец контактного зоопарка не выполнял противоэпидемических мероприятий, которые должны быть направлены на профилактику распространения такого заболевания, как бешенство.

Представители зоопарка отказались предоставить справку о вакцинации работников от бешенства.
Татьяна Преображенская
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