Злобный кролик покусал маму с ребенком в контактном зоопарке

Работу контактного зоопарка «Зверюшки - не игрушки», расположенного в ТЦ «Азовский» в столице пришлось на время приостановить. Причиной остановки деятельности зоопарка послужило неожиданное происшествие: кролик укусил шестилетнее дитя и его маму. Информация стала известной по данным пресс-службы столичного управления Роспотребнадзора.

Татьяна Преображенская

После полученных жалоб о нападении животного, была организована соответствующая проверка. Благодаря расследованию получилось обнаружить нарушения санитарных норм, касающихся размещения зоопарка в торговом комплексе, санитарного содержания помещений.Кроме того, владелец контактного зоопарка не выполнял противоэпидемических мероприятий, которые должны быть направлены на профилактику распространения такого заболевания, как бешенство.Представители зоопарка отказались предоставить справку о вакцинации работников от бешенства.