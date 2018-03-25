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| | Житель Подмосковья украл у строительной фирмы более 800 тысяч рублей

Житель Подмосковья украл у строительной фирмы более 800 тысяч рублей

Сегодня, 19:39
В Подмосковье мужчина-аферист украл у строительной фирмы около 800 тыс рублей. Известно, что преступник был посредником между клиентом и фирмой, которая должна была начать работу. Информацию о преступлении предоставило столичное управление МВД.

Житель Подмосковья украл у строительной фирмы более 800 тысяч рублей

 

Житель Подмосковья изначально взял денежные средства в качестве аванса за предстоящий ремонт. Отметим, что 33-летний злоумышленник числился внештатным рабочим в организации, которая с его помощью находит клиентуру. В ходе заключения договора мужчина-аферист решил выпросить крупную сумму денег в качестве предоплаты.

В ведомстве МВД сообщили, что преступник взял деньги, но вности в базу данных организации не стал. В сообщение было указано, что материальный ущерб строительной компании составил выше 800 тыс рублей.

Отметим, что афериста сразу же задержали. Вершители правосудия завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Известно, что мужчина находится под подпиской о невыезде.
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