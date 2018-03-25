Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Невиданное хамство: Песков прокомментировал действия Лондона в «деле Скрипаля» Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона 88-летний старик расстрелял проститутку из-за 20 долларов
| | В Челябинском ДТП погибли 4 человека

В Челябинском ДТП погибли 4 человека

Сегодня, 19:26
В Челябинске произошло страшное ДТП с 4-мя погибшими. Известно, что происшествие зафиксировали 24 марта, примерно в 22:15. О инциденте сообщили пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области.

В Челябинском ДТП погибли 4 человека

 

Правоохранительные органы поведали, что водитель французской марки Renault совершал маневр напротив 29-го дома, что расположен на улице Героев Танкограда. Мужчина, повернув налево, совершил аварийную ситуацию. Известно, что Renault столкнулось с иномаркой Mercedes Benz.



В пресс-службе МВД сообщили, что в ходе аварии погибло 4 человека. Ведомство подчеркнуло, что одному пассажиру удалось выжить. Сейчас пострадавшего, который находился в Mercedes Benz, отправили в госпиталь для длительного лечения множественных травм.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
«Mercedes-Benz» столкнулся с вазовской семеркой в Самарской области
«Mercedes-Benz» столкнулся с вазовской семеркой в Самарской области

По данным представителя пресс-службы ГИБДД, в Самарской области произошло ДТП. Иномарка «Mercedes-Benz» столкнулась с вазовской семеркой, вследствие чего

В Димитровграде водитель Mercedes-Benz сбил старушку
В Димитровграде водитель Mercedes-Benz сбил старушку

В Димитровграде 53-летний водитель иномарки Mercedes-Benz сбил 65-летнюю старушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Жертву госпитализировали.

В Сети рассекречены детали нового пикапа Mercedes-Benz
В Сети рассекречены детали нового пикапа Mercedes-Benz

На официальной пресс-конференции концерна Daimler и альянса Renault-Nissan в рамках Парижского автосалона появились некоторые подробности о интересующем многих

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости