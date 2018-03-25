В Челябинском ДТП погибли 4 человека

В Челябинске произошло страшное ДТП с 4-мя погибшими. Известно, что происшествие зафиксировали 24 марта, примерно в 22:15. О инциденте сообщили пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области.

Правоохранительные органы поведали, что водитель французской марки Renault совершал маневр напротив 29-го дома, что расположен на улице Героев Танкограда. Мужчина, повернув налево, совершил аварийную ситуацию. Известно, что Renault столкнулось с иномаркой Mercedes Benz.В пресс-службе МВД сообщили, что в ходе аварии погибло 4 человека. Ведомство подчеркнуло, что одному пассажиру удалось выжить. Сейчас пострадавшего, который находился в Mercedes Benz, отправили в госпиталь для длительного лечения множественных травм.