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| | В Риме после звонка о бомбе эвакуировали два крупных универмага

В Риме после звонка о бомбе эвакуировали два крупных универмага

Сегодня, 19:01
25 марта аноним сообщил, что в центре Рима заложена бомба. В итоге два крупнейших торговых центра были эвакуированы. Информацию предоставила пресс-служба Messaggero.

В Риме после звонка о бомбе эвакуировали два крупных универмага

 

У газете было сказано, что офис находился недалеко от магазина Rinascente. Неизвестный позвонил в экстренную службу и сообщил о том, что в офисе заложена бомба. Вершители правосудия мигом заблокировали улицу и эвакуировали из сооружений весь персонал и посетителей универмага. На всякий случай полиция решила эвакуировать и соседнее здание (Rinascente). В результате операции установлено, что никаких взрывоопасных веществ на территории здания не находилось.

В воскресенье телевизионный канал TGCom заявил об усиленной безопасности в Риме. Итальянское посольство узнало о расположении представителей запрещенной в РФ организации ИГ*, которые родом из Туниса. По данным чиновников, незаконная группировка находится в Риме.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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