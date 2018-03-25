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| | Ролик из горящего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово оказался в Сети

Ролик из горящего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово оказался в Сети

Сегодня, 18:03
Снятый из горящего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово ролик попал Интернет. По имеющимся данным, запись сняли посетители-подростки.

Ролик из горящего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово оказался в Сети

 

Сегодня в Кемерово загорелся торговый комплекс «Зимняя вишня». Как говорят авторы кадров, можно понять, что детей из помещения выносили в коньках.

 
Пожар в торговом центре появился на четвертом этаже, его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров. В результате происшествия погибли трое детей и один взрослый, 26 человек пострадали. Как утверждают посетители, среди людей была сильная паника, люди не могли найти друг друга, некоторым из них приходилось прыгать из окон.

В МЧС региона не исключают фактора обрушения одной из стен ТЦ. Возгоранию присвоен третий уровень опасности. Спасатели продолжают ликвидировать пламя и спасать людей.
Никита Готский
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