В Татарстане эвакуируют жильцов жилого здания, у которого обрушилась часть стены

23 марта в городе Зеленодольске в четырехэтажном жилом здании обвалилась часть кирпичной стены площадью 4,5 квадратных метров. Всех жильцов администрация города попросила покинуть свои квартиры.

Инцидент произошел по адресу улица Гоголя, дом 45а, в четырехэтажном общежитии, в котором проживает 69 семей с детьми. УВ здании обрушилась частично стена. Администрация города Зеленодольск просит жильцов в течение суток покинуть свое жилье и переехать в другое место, дабы избежать опасности для жизни людей. В качестве временного жилья власти города предоставили жильцам аварийного здания санаторий спортивной базы «Уникс». В случае в отказе выселения мэрия будет вынуждена рассмотреть этот вопрос в судебном порядке.

Пелагея Лебединская

Отметим, что 24 марта 2018 года в это здание была направлена комиссия, которая подтвердила аварийность дома. Обнаруженные повреждения и дефекты грозят жизни и здоровью жильцов и поэтому из него необходимо эвакуировать всех людей, а здание будет подлежать сносу.