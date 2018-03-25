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| | В Воронеже кусок льда с крыши убил прохожего

В Воронеже кусок льда с крыши убил прохожего

Сегодня, 17:35
Трагический инцидент произошел в Воронеже. Ледяная глыба упала с крыши и убила прохожего.

В Воронеже кусок льда с крыши убил прохожего

 

Инцидент произошел в центральной части города на улице Театральной. Отколовшийся кусок льда рухнул с крыши на голову человека, прогуливавшегося по улице. Мужчина погиб на месте. Сотрудники СК России по региону ведут проверку произошедшего, все детали и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются правоохранителями. После этого комитет примет процессуальное решение.

Прежде на Дальнем Востоке погибла трехлетняя девочка от удара ледяной глыбы, рухнувшей на нее с гаража на улице Войцешека. Девочка умерла еще до приезда скорой медицинской помощи. В СК выясняют все моменты трагедии. Власти региона проверят крыши домов на предмет льда, который может повредить других людей.
Никита Готский
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