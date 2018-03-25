В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за пожара в «Зимней вишне»

В Кемерове ввели режим чрезвычайной ситуации из-за возгорания в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

В своем заявлении руководитель чрезвычайного ведомства также призвал федеральные органы исполнительной власти оказывать всяческое содействие соответствующим службам. Такую информацию глава ведомства донес во время заседания рабочей группы правительственной комиссии. Пучков добавил, что огнеборцы по-прежнему работают над ликвидацией возгорания в ТРК. Помимо этого, на территории «Зимней вишни» продолжается поисково-спасательная операция.

Дарья Светозарова

Министр предупредил, что не исключена вероятность последующих взрывов и других опасностей. Также руководитель чрезвычайного министерства распорядился направить в зону бедствия комплексные медбригады и предоставить всем пострадавшим адресную помощь.Ранее сообщалось, что при пожаре погибли четыре человека – три ребенка и одна женщина, которые находились в помещении для игр. Еще 26 человек пострадали. Из зоны пожара эвакуировали сто человек. Некоторые люди в поисках спасения от пламени выпрыгивали из окон ТРК. Напомним, пожар начался на четвертом этаже здания.