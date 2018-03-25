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Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист

Сегодня, 16:40
В Хорватии во время матча между командами футбольных клубов «Марсонии» и «Славонии» от удара мячом в грудную клетку, скончался футболист Бруно Бобан.

Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист

 

Во время футбольного матча мяч попал в грудь Бруно Бобану, который упал и не смог больше подняться. На происшествие была вызвана карета скорой помощи, которая сразу же госпитализировала футболиста прямо с футбольного поля. Однако по прибытию в госпиталь 25-летний спортсмен скончался. Врачи констатировали его смерть и отправили тело молодого спортсмена на вскрытие. Причина скоропостижной смерти Бруно Бобана станет известна только после анатомирования.

Отметим, что Бруно Бобан был лучшим бомбардиром команды. В предыдущем матче, который прошел 18 марта, в ворота команды «Вартекс» забил два гола.
Пелагея Лебединская
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