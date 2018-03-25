СК подтвердил гибель троих детей при пожаре в ТЦ в Кемерово

В Кемерово на проспекте Ленина загорелся торговый центр «Зимняя вишня». О задымлении на четвертом этаже здания сразу сообщили экстренным службам, и на место выехали пожарные и спецтехника. Выяснилось, что в результате пожара погибли четыре человека, трое из них – дети. Гибель детей подтвердили в региональном СК.

Ранее в центре медицины катастроф опровергали смерть людей подчеркивая, что есть только 14 пострадавших. Также сообщалось, что у СК нет достоверных данных о летальных исходах. Однако позднее стало известно, что трое детей и женщина, которые находились в игровой комнате торгового центра, действительно погибли. Именно там и находился очаг возгорания. Кроме погибших пострадали еще 26 человек. Более ста человек пришлось эвакуировать.

Дарья Светозарова

В Кемерово направили следственную группу из Москвы и дело о пожаре уже передано под юрисдикцию центрального аппарата СК РФ. В следственную группу вошли криминалисты, и следователи, которые имеют опыт расследования подобных дел. На данный момент появилось сообщение о том, что пожар частично локализован, однако крыша еще охвачена пламенем.