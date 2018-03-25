Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона 88-летний старик расстрелял проститутку из-за 20 долларов Мединский и Медведев поздравили деятелей культуры с профессиональным праздником В «Ядрово» выброс газа превысил семикратную норму В Ростове сыр, прилетевший с другой планеты, вызвал шумиху
| | СК подтвердил гибель троих детей при пожаре в ТЦ в Кемерово

СК подтвердил гибель троих детей при пожаре в ТЦ в Кемерово

Сегодня, 16:37
В Кемерово на проспекте Ленина загорелся торговый центр «Зимняя вишня». О задымлении на четвертом этаже здания сразу сообщили экстренным службам, и на место выехали пожарные и спецтехника. Выяснилось, что в результате пожара погибли четыре человека, трое из них – дети. Гибель детей подтвердили в региональном СК.

СК подтвердил гибель троих детей при пожаре в ТЦ в Кемерово

 

Ранее в центре медицины катастроф опровергали смерть людей подчеркивая, что есть только 14 пострадавших. Также сообщалось, что у СК нет достоверных данных о летальных исходах. Однако позднее стало известно, что трое детей и женщина, которые находились в игровой комнате торгового центра, действительно погибли. Именно там и находился очаг возгорания. Кроме погибших пострадали еще 26 человек. Более ста человек пришлось эвакуировать.

СК подтвердил гибель троих детей при пожаре в ТЦ в Кемерово

 

В Кемерово направили следственную группу из Москвы и дело о пожаре уже передано под юрисдикцию центрального аппарата СК РФ. В следственную группу вошли криминалисты, и следователи, которые имеют опыт расследования подобных дел. На данный момент появилось сообщение о том, что пожар частично локализован, однако крыша еще охвачена пламенем.
Дарья Светозарова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Четверо детей погибли в пожаре в ТЦ Кемерово
Четверо детей погибли в пожаре в ТЦ Кемерово

Трагический инцидент произошел в Кемерово. В местном ТЦ погибли четыре ребенка из-за пожара.

Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек
Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» пострадали семь человек. Известно, что горит вся крыша помещения, нельзя исключать обрушения всего корпуса. 

В Калининградской области 3 детей погибли при пожаре
В Калининградской области 3 детей погибли при пожаре

В Калининградской во время пожара погибли трое малолетних детей. Трагедия произошла в поселке Высокое Нестеровского района. Пожарные, которые прибыли для

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости