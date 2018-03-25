Лемур из контактного зоопарка спровоцировал драку со стрельбой

Из-за лемура, который находился в контактном зоопарке Мариуполя, произошел курьезный случай. В итоге в конфликт вмешались охранники, сотрудники полиции и медики.

Происшествие началось с того, как один из посетителей зала животных не стал соблюдать правила, которые указаны на табличках заведения. Мужчина засунул палец в клетку, где находились лемуры. Животные не растерялись и направились в сторону руки. Самый ловкий зверек решил попробовать на вкус человеческий палец. После укуса мужчина возненавидел все, что находилось в пределах контактного зоопарка.Через некоторое время приехала экстренная служба и оказала первую медицинскую помощь. Пострадавший даже после устранения раны не успокоился и начал устраивать дебош со своими компаньонами. Организаторы животного уголка вызвали охрану. Такой шаг у гостей питомника вызвал агрессию, и они начали расстреливать сотрудников контактного зоопарка. Правоохранительные органы выяснили, что стрельба совершалась из пневматического оружия.Скорая помощь прибыла на место происшествия второй раз. Известно, что один из охраны получил черепно-мозговую травму. Второй охранник был ранен из пневматического оружия. Служители закона завели уголовное дело на посетителя контактного зоопарка по статье «Хулиганство». Сотрудники животного уголка предполагают, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.