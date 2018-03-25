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| | Фура провалилась под асфальт в Кемерово

Фура провалилась под асфальт в Кемерово

Сегодня, 16:43
Грузовая машина провалилась в яму на проезжей части в Кемерово. ДТП произошло 23 марта.

Фура провалилась под асфальт в Кемерово

 

Грузовой автомобиль упал в дорожную яму на улице Космической. Водитель не сумел своими силами выбраться из провала. Согласно информации местных чиновников, на этом участке дорожного полотна возник дефект асфальта, в зимний период там ликвидировали коммунальные аварии. По завершению данных работ участок уплотнили, перед этим засыпав щебнем. Зимой власти не смогли провести капитальный ремонт проезжей части.

 

На место ДТП выезжали представители «Кемеровских автодорог». К данному моменту проблема решена. В городской администрации сообщают, что летом там положат очередное асфальтовое покрытие.
Никита Готский
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