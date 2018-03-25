В Коломне перекрыли дорогу для фур с мусором из-за сильной вони

Жители Коломны перекрыли проезжую часть машинам с мусором, везущих отходы к полигону «Воловичи». Правительство сообщает, что фуры все же проезжают к свалке.

Никита Готский

СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают, что население Коломны перекрыло дорогу к полигону с мусором для грузовиков. Люди стали собираться к десяти часа утра, их возмутила вонь на улице, появившаяся в ночное время. Митинг проходил стихийно, преждевременно ничего не планировалось. К месту пикета приехали полицейские, автозак и замглавы округ Евгений Машин. Он просит людей расходиться по домам, а после прийти в администрацию, где обсудить произошедшее.Другой очевидец говорит, что митингующим удалось не пропустить около 20 фур. Он сообщает, что полиция ведет себя спокойно и регулирует движение, пропуская обычный транспорт и не пропуская фуры. Ночью от полигона исходил неприятный запах на несколько километров, многим детям становилось плохо. Своей акцией люди хотят отстоять право на чистый и свежий воздух.