Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона 88-летний старик расстрелял проститутку из-за 20 долларов Мединский и Медведев поздравили деятелей культуры с профессиональным праздником В «Ядрово» выброс газа превысил семикратную норму В Ростове сыр, прилетевший с другой планеты, вызвал шумиху
| | В Коломне перекрыли дорогу для фур с мусором из-за сильной вони

В Коломне перекрыли дорогу для фур с мусором из-за сильной вони

Сегодня, 16:01
Жители Коломны перекрыли проезжую часть машинам с мусором, везущих отходы к полигону «Воловичи». Правительство сообщает, что фуры все же проезжают к свалке.

В Коломне перекрыли дорогу для фур с мусором из-за сильной вони

 

СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают, что население Коломны перекрыло дорогу к полигону с мусором для грузовиков. Люди стали собираться к десяти часа утра, их возмутила вонь на улице, появившаяся в ночное время. Митинг проходил стихийно, преждевременно ничего не планировалось. К месту пикета приехали полицейские, автозак и замглавы округ Евгений Машин. Он просит людей расходиться по домам, а после прийти в администрацию, где обсудить произошедшее.

Другой очевидец говорит, что митингующим удалось не пропустить около 20 фур. Он сообщает, что полиция ведет себя спокойно и регулирует движение, пропуская обычный транспорт и не пропуская фуры. Ночью от полигона исходил неприятный запах на несколько километров, многим детям становилось плохо. Своей акцией люди хотят отстоять право на чистый и свежий воздух.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Ростове алкоголики и бомжи заваливают детскую площадку мусором
В Ростове алкоголики и бомжи заваливают детскую площадку мусором

Жители Ростова-на-Дону выступают с жалобами на откровенное безобразие, происходящее на детской площадке, неподалеку от кинотеатра «Большой», что на улице

Бомба у посольства США на Филиппинах оказалась мусором
Бомба у посольства США на Филиппинах оказалась мусором

Бомба у посольства США на Филиппинах оказалась мусором. Уборщики приняли обычную коробку за бомбу. Полиция оцепила район вокруг здания посольства США для

Макеевка: Оголодавшие местные жители перекрыли дорогу, протестуя против ДНР
Макеевка: Оголодавшие местные жители перекрыли дорогу, протестуя против ДНР

В СМИ появились сведения о протестах в Макеевке. Оголодавшие люди, недовольные действиями властей ДНР перекрыли дорогу. В Макеевке местные жители устроили

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости