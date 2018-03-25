В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли все животные зоопарка

Все животные, которые содержались в контактном зоопарке ТЦ «Зимняя вишня», погибли в результате пожара. Их не успели вытащить на улицу.

Сегодня в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово возникло возгорание. На месте инцидента нашли тела четырех подростков, пострадали десять человек. В СМИ появились сведения, что в итоге пожара погибли все животные из контактного зоопарка в «Зимней вишне». Сотрудники заведения и его посетители успели своевременно покинуть торговый комплекс. После этого некоторые люди начали обвинять работников зоопарка, считая, что именно те отвечали за питомцев. После начала пожара многие не знали об этом, потому как не сработала пожарная сигнализация.



СК РФ открыл уголовное дело по факту пожара в центре. Ведомство станет проверять причины инцидента, а также работу лиц, несущих ответственность за безопасность ТЦ.

Никита Готский