В Подмосковье любовь вскружила голову пенсионеру, попытавшемуся изнасиловать старого друга

Согласно данным из полицейского протокола, старые друзья после активного отдыха на горном спуске вернулись в свой домик, где один из пенсионеров решил немного поспать, но его ожидало жестокое разочарование.
Давний друг, который был влюблен в него, не мог больше сопротивляться влечению, и накинулся на товарища в порыве страсти, однако вместо объятий он получил несколько ударов, переросших в серьезную драку.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов заняты выяснением всех обстоятельств произошедшего.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях