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| | В Подмосковье любовь вскружила голову пенсионеру, попытавшемуся изнасиловать старого друга

В Подмосковье любовь вскружила голову пенсионеру, попытавшемуся изнасиловать старого друга

Сегодня, 15:13
Инцидент произошел на базе отдыха в Подмосковье, куда закадычные друзья отправились с целью покататься на лыжах и расслабиться. В результате попытка одного из пожилых мужчин продемонстрировать свою любовь к другому завершилась потасовкой.

В Подмосковье любовь вскружила голову пенсионеру, попытавшемуся изнасиловать старого друга

 

Согласно данным из полицейского протокола, старые друзья после активного отдыха на горном спуске вернулись в свой домик, где один из пенсионеров решил немного поспать, но его ожидало жестокое разочарование.

Давний друг, который был влюблен в него, не мог больше сопротивляться влечению, и накинулся на товарища в порыве страсти, однако вместо объятий он получил несколько ударов, переросших в серьезную драку.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов заняты выяснением всех обстоятельств произошедшего.
Пойда Анна
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