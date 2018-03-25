В Подмосковье любовь вскружила голову пенсионеру, попытавшемуся изнасиловать старого друга

Инцидент произошел на базе отдыха в Подмосковье, куда закадычные друзья отправились с целью покататься на лыжах и расслабиться. В результате попытка одного из пожилых мужчин продемонстрировать свою любовь к другому завершилась потасовкой.

Пойда Анна

Согласно данным из полицейского протокола, старые друзья после активного отдыха на горном спуске вернулись в свой домик, где один из пенсионеров решил немного поспать, но его ожидало жестокое разочарование.Давний друг, который был влюблен в него, не мог больше сопротивляться влечению, и накинулся на товарища в порыве страсти, однако вместо объятий он получил несколько ударов, переросших в серьезную драку.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов заняты выяснением всех обстоятельств произошедшего.