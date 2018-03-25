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| | В МВД дали комментарий по поводу пожара в ТЦ в Кемерове

В МВД дали комментарий по поводу пожара в ТЦ в Кемерове

Сегодня, 15:09
В МВД РФ по Кемеровской области прокомментировали ситуацию с пожаром в торговом центре на проспекте Ленина. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 16:20, и на место пожара оперативно отправили патрульно-постовые бригады.

В МВД дали комментарий по поводу пожара в ТЦ в Кемерове

 

Полицейские оцепили территорию в целях обеспечения безопасности граждан, а работники ГИБДД занялись эвакуацией машин и обеспечением свободного проезда на место пожара спецтехники и сотрудников экстренных служб. Сообщается, что проезд от улицы 50 лет Октября и до улицы Дзержинского закрыт. Весь гражданский транспорт отправляют в объезд.

К данному моменту на место прибыло 60 огнеборцев. Уже эвакуировали сто человек. Пока есть данные о четверых погибших и семи пострадавших в результате возгорания ТЦ. По факту пожара проводится проверка.
Дарья Светозарова
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