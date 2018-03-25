Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» пострадали семь человек. Известно, что горит вся крыша помещения, нельзя исключать обрушения всего корпуса.

Во время воспламенения в центре взорвался газовый баллон. Пламя распространяется на крышу ТЦ, она горит открытым огнем. До этого СМИ писали о четверых детях, которые погибли в результате пожара, их трупы обнаружили в зале кинотеатра. Согласно предварительной информации, в кинозале располагается очаг пожара.

Никита Готский

Сегодня в торговом комплексе Кемерово «Зимняя вишня» произошло возгорание. В итоге инцидента пострадали семь человек, один из них выпал из окна, когда пытался спасти свою жизнь. О его состоянии к данному моменту пока нет информации. Свидетели говорят, что пожарная сигнализация не сработала, клиентов и работников ТЦ из помещения выводили спасатели.