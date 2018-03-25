Под Новгородом мужчина обстрелял правоохранителей, которых вызвал

Под Новгородом мужчина начал стрелять по сотрудникам Росгвардии, которых сам вызвал. Отметим, что ранее мужчина ранил одного служителя порядка, а после заперся в доме, вооружившись огнестрельным оружием.

Анна Котова

Уполномоченный СУСК РФ проинформировал, что сейчас бойцы СОБР используют штурмовые гранаты для того, чтобы "выкурить" нарушителя. Злоумышленник еще не сдался, напротив начал стрелять по силовикам. Также представители следствия сообщили, что мужчина сам вызвал по своему адресу правоохранителей. По телефону подозреваемый попросил служителей закона защитить его от оборотней, которые окружили его дом.До этого сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту ранения полицейского из охотничьего ружья, который приехал по адресу вызова. Сейчас страж порядка находится в больнице в тяжелом состоянии. Отметим, что сейчас на месте происшествия работают следователи, отряд СОБР отдела Росгвардии.