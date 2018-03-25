88-летний старик расстрелял проститутку из-за 20 долларов

88-летний американец, проживающий в Чикаго, расстрелял проститутку, так как не хотел платить девушке за ее услуги. Стрельбу слабоумный дедуля начал из-за 20 долларов.

Анна Котова

Стало известно, что это случилось 20 марта. Американец увидел проститутку и решил вспомнить молодость. Мужчина предложил девушке легкого поведения 20 долларов за то, что она разрешит погладить свою коленку. Девушка одобрила предложение, так как, глядя на мужчину, трудно было поверить в то, что он может сделать что-то большее. Когда старик завершил свои «ласки» проститутка заявила, что за это требуется заплатить. После этого мужчина достал револьвер и начал стрелять в девушку. Она выскочила из квартиры с криком о помощи. Ее услышал сосед и вызвал стражей порядка.Однако это еще не конец истории. Когда на место приехали служители закона, они вызвали еще и медиков. Оказалось, что мужчина давно болеет старческим слабоумием. Врачи также осмотрели проститутку и выяснили, что помимо пули, попавшей в бедро, она была еще и на третьем месяце беременности.