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| | В Волгограде 8-летняя девочка задохнулась на глазах у родителей

В Волгограде 8-летняя девочка задохнулась на глазах у родителей

Сегодня, 14:05
25 марта в Волгограде произошел курьезный случай. В благополучной семье умерла 8-летняя девочка. Об инциденте поведала старшая помощница главы СУ СК РФ по ВО Наталья Куницкая.

В Волгограде 8-летняя девочка задохнулась на глазах у родителей

 

По предварительным данным известно, что сегодня в 6 часов утра 8-летняя девочка почувствовала себя крайне тяжело, школьница изначально начала задыхаться, а позже и вовсе потеряла сознание. Родители сразу же вызвали бригаду экстренной помощи. К сожалению, даже после реанимационных манипуляций, медперсонал констатировал гибель ребенка.

На данный момент работники СУ СК РФ выяснили, что родители о плохом самочувствии несовершеннолетней знали еще 3 дня назад. Отец и мать не стали посещать больницу и вместо этого занялись самолечением. Соседи говорят, что семья живет тихо и мирно, претензий никогда не было. Известно, что специалисты собираются установить причину гибели, а позже уже предпринимать какие-то процессуальные меры.
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