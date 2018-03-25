Четверо детей погибли в пожаре в ТЦ Кемерово

Трагический инцидент произошел в Кемерово. В местном ТЦ погибли четыре ребенка из-за пожара.

Никита Готский

В центральной части Кемерово в торговом комплексе «Зимняя вишня» возникло возгорание, в результате чего скончались четверо детей. Трупы несчастных обнаружили в зале кинотеатра.Работников центра и других клиентов удалось эвакуировать. На месте происшествия трудятся сотрудники МЧС. Как предполагают специалисты, очаг пожара находится в одном из залов кинотеатра. На месте трагедии в данное время присутствует замглавы региона Владимир Чернов, именно он поведал такую информацию корреспондентам. Тушением воспламенения занимались пожарные с десятью единицами оборудования, всего горят три этажа 4-этажного корпуса.