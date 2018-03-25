В Японии под лавиной погибли три альпиниста

В Японии семерых альпинистов накрыла лавина со снежной вершины гор. Трое из них погибли.

Инцидент произошел 25 марта в префектуре Нагано в горах Яцугадакэ. Команда альпинистов из семи человек отправилась покорять Амиду, одну из вершин горной гряды Яцугадакэ, находящуюся на высоте около 3 тыс метров. Данный маршрут является достаточно сложным. В результате схода лавины группа оказалась под завалом снега. Трое из них погибли. Одному из выживших спортсменов удалось связаться со спасательной службой. Альпинисты были доставлены на вертолете в ближайший медицинский центр с различными травмами. Во время спасательной операции у погибших медики зафиксировали остановку сердца. По словам спасателей, альпинисты двигались в связке и оказались заблокированы снежной массой после того, как неожиданно соскользнули с тропы.