Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | В Японии под лавиной погибли три альпиниста

В Японии под лавиной погибли три альпиниста

Сегодня, 13:37
В Японии семерых альпинистов накрыла лавина со снежной вершины гор. Трое из них погибли.

В Японии под лавиной погибли три альпиниста

 

Инцидент произошел 25 марта в префектуре Нагано в горах Яцугадакэ. Команда альпинистов из семи человек отправилась покорять Амиду, одну из вершин горной гряды Яцугадакэ, находящуюся на высоте около 3 тыс метров. Данный маршрут является достаточно сложным. В результате схода лавины группа оказалась под завалом снега. Трое из них погибли. Одному из выживших спортсменов удалось связаться со спасательной службой. Альпинисты были доставлены на вертолете в ближайший медицинский центр с различными травмами. Во время спасательной операции у погибших медики зафиксировали остановку сердца. По словам спасателей, альпинисты двигались в связке и оказались заблокированы снежной массой после того, как неожиданно соскользнули с тропы.
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