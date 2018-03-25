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| | В Амстердаме полиция задержала 90 английских фанатов за хулиганство

В Амстердаме полиция задержала 90 английских фанатов за хулиганство

Сегодня, 13:56
Правоохранители Амстердама задержали 90 футбольных ультрасов из Англии. Они подозреваются в хулиганстве в пределах города.

В Амстердаме полиция задержала 90 английских фанатов за хулиганство

 

Как стало известно, болельщики собирались устроить погромы в знаменитом «квартале красных фонарей» в голландской столице. На это мужчины решились после выигрыша британцев над Нидерландами в товарищеском поединке, тогда футболисты из Объединенного королевства одолели оппонентов с результатом 1-0.

Спортивные чиновники Великобритании ныне намерены разыскать и подвергнуть наказанию провинившихся фанатов. Полицейские Амстердама сообщают, что при задержании один из людей был ранен. Сами ультрасы бросали бутылки в стражей правопорядка, а также обливали пивом гулявших по городу людей. Футбольная ассоциация Англии намерена сотрудничать с полицией столицы Голландии ради наказания фанатов.
Никита Готский
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