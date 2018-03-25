На Камчатке от упавшей глыбы льда с крыши погибла 3-летняя девочка

Страшное происшествие зафиксировано в городе Петропавловске-Камчатском, где на голову 3-летнего ребенка упала с крыши гаража ледяная глыба и смертельно травмировала.

Пелагея Лебединская

В воскресенье маленькая девочка находилась вместе со своими родителями на территории гаражно-строительного кооператива №72, который расположен на улице Войцешека. Семейная пара с ребенком пришли туда, чтобы забрать припаркованный в гараже автомобиль. В это роковое время на 3-летнюю девочку с крыши гаража свалилась ледяная глыба, которая своевременно не была очищена с крыш собственниками кооператива. От полученного сильного удара глыбой по голове девочка скончалась, не дождавшись приезда кареты скорой помощи.По данному факту открыто уголовное дело. Руководство кооператива №72 будет привлечено к ответственности за халатное отношение к уборке своей территории, приведшее к летальному исходу маленькой девочки.