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| | На Камчатке от упавшей глыбы льда с крыши погибла 3-летняя девочка

На Камчатке от упавшей глыбы льда с крыши погибла 3-летняя девочка

Сегодня, 13:36
Страшное происшествие зафиксировано в городе Петропавловске-Камчатском, где на голову 3-летнего ребенка упала с крыши гаража ледяная глыба и смертельно травмировала.

На Камчатке от упавшей глыбы льда с крыши погибла 3-летняя девочка

 

В воскресенье маленькая девочка находилась вместе со своими родителями на территории гаражно-строительного кооператива №72, который расположен на улице Войцешека. Семейная пара с ребенком пришли туда, чтобы забрать припаркованный в гараже автомобиль. В это роковое время на 3-летнюю девочку с крыши гаража свалилась ледяная глыба, которая своевременно не была очищена с крыш собственниками кооператива. От полученного сильного удара глыбой по голове девочка скончалась, не дождавшись приезда кареты скорой помощи.

По данному факту открыто уголовное дело. Руководство кооператива №72 будет привлечено к ответственности за халатное отношение к уборке своей территории, приведшее к летальному исходу маленькой девочки.
Пелагея Лебединская
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