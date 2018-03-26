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| | В ЮАР подрались гиены и собаки

В ЮАР подрались гиены и собаки

Сегодня, 01:30
В Национальном парке Крюгера в ЮАР гиены и собаки вступили в схватку из-за добычи. Гулявшие туристы засняли баталию на камеры своих гаджетов.

В ЮАР подрались гиены и собаки

 

В ролике можно увидеть, как гиена неожиданно прыгает из-за кустов, когда группа собак занималась поеданием добычи. К гиене присоединяется ее сородич, после чего начинается схватка. В конечном счете собаки выбежали на проезжую часть, где находился автомобиль, перевозивший отдыхающих. Гиены смогли разорвать добычу и скрыться.

В ЮАР подрались гиены и собаки

 

Автор кадров сообщает, что слышал каждый укус зверей, а во время съемочного процесса у него сильно стучало сердце. Гиевидных собак он назвал редкостью в парке Крюгера, еще больше он удивился, когда так близко их видел. Помимо этого он заявил, что наблюдал подобное только в кинокартинах.
Никита Готский
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