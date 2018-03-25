Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Жительница Ставрополя подарила другу ворованную собаку

Жительница Ставрополя подарила другу ворованную собаку

Сегодня, 13:20
Собаку породы шарпей украли белым днем прям из вольера. К стражам порядка с заявлением о пропаже обратился житель Буденновского района. Пострадавший проинформировал, что перед тем, как идти на работу он видел своего питомца, а когда вернулся, шарпея уже не было.

Жительница Ставрополя подарила другу ворованную собаку

 

Пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю проинформировала, что ущерб был оценен в 20 тысяч рублей. Через время служители закона установили, кто украл собаку. Похитительницей оказалась 37-летняя жительница Левокумского района, которая ранее была осуждена. Злоумышленница знала, что мужчины дома нет, зашла во двор и увела животное.

Во время допроса женщина призналась, что украла собаку. Также она сообщила, что подарила шарпея своему знакомому, с которым познакомилась накануне. Сейчас уголовное дело по статье кража направлено в Буденновский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
Анна Котова
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