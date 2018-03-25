Жительница Ставрополя подарила другу ворованную собаку

Пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю проинформировала, что ущерб был оценен в 20 тысяч рублей. Через время служители закона установили, кто украл собаку. Похитительницей оказалась 37-летняя жительница Левокумского района, которая ранее была осуждена. Злоумышленница знала, что мужчины дома нет, зашла во двор и увела животное.
Во время допроса женщина призналась, что украла собаку. Также она сообщила, что подарила шарпея своему знакомому, с которым познакомилась накануне. Сейчас уголовное дело по статье кража направлено в Буденновский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
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